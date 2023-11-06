6 Kasım İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. Su kesintisinden etkilenecek olan ilçede yaşayanlar tüm işleriniz yarım kalabilir...