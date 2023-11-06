6 Kasım İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. Su kesintisinden etkilenecek olan ilçede yaşayanlar tüm işleriniz yarım kalabilir...
İLÇE: FATİH
ETKİLENEN MAHALLELER: KARAGÜMRÜK MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 06/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 06/11/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: ŞİLE
ETKİLENEN MAHALLELER: DEĞİRMENÇAYIRI MAH, HASANLI MAH, ÇAVUŞ MAH, ÇENGİLLİ MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 06/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 06/11/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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