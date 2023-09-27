500 Milyon TL'lik Tasarruf: Şile'nin Temizliği Kendi Filosuna Emanet

Şile Belediyesi, temizlik hizmetlerinde büyük bir dönüşüm başlattı ve bu dönüşümle birlikte dikkat çeken bir tasarrufun da kapısını araladı. Şile Belediyesi, tamamen kendi öz kaynakları ile finanse edilen son model 14 yeni temizlik aracıyla, sadece temizlik kalitesini artırmakla kalmayıp aynı zamanda yaklaşık 500 Milyon TL'lik bir bütçe tasarrufuna da imza atacak.

Şile Belediyesi, temizlik hizmetlerinde kullanılan araçları kiralamak yerine oluşturduğu araç filosu ile dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Satın alınarak veya hibe yöntemiyle filoya katılan araçlarla ilçe genelindeki temizlik hizmetleri artık tamamen Şile Belediyesi tarafından planlanıyor.

Ayrıca filoya eklenen farklı araçlar sayesinde ilçe genelinde daha ayrıntılı bir temizlik hizmeti sunulmaya başlandı. Yüksek ısıda buharlı su jeti aracını da filoya ekleyerek konteynerlerden kaldırımlara ve tuvaletlere kadar her yerin temizliği ve hijyeni sağlanıyor. Bu yeni araçlar ile aynı zamanda etkili dezenfeksiyon çalışmalarını destekleyerek hijyen seviyelerinin arttırılması hedefleniyor.

10 Yılda Yaklaşık 500 Milyon TL Tasarruf

Şile Belediyesi, 13 yeni aracı öz kaynaklarıyla satın aldı ve bir diğer araç da yakın zamanda filoya katılacak. Bu yıl toplamda 14 yeni araç, Şile Belediyesinin bütçesinden alınmış olacak. Ayrıca bu yıl içinde toplamda 5 ek araç daha Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilerek filoya dahil edilecek.

Tüm araçların filoya dahil olmasıyla beraber temizlik hizmetlerinde kullanılacak araç sayısı 32'ye ulaşacak. Şile Belediyesi, yapmış olduğu bu çalışma ile 10 yıllık zaman dilimi içerisinde yaklaşık 500 Milyon TL’lik tasarruf elde etmeyi hedefliyor.

Kaynaklarımızı En Verimli Şekilde Kullanarak İlçemize En İyi Hizmeti Vereceğiz

Şile için her zaman daha iyisini düşünerek çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bugün, temizlik hizmetlerimizi hem kalite açısından yükseltmek hem de ciddi bir tasarruf sağlamak için büyük bir adım attık. Kendi bütçemizden finanse ettiğimiz son model temizlik araçlarıyla, ilçemizin her köşesini daha ayrıntılı bir şekilde temizlemek mümkün olacak. Bununla birlikte, bu adımın bize yaklaşık 500 Milyon TL tasarruf getireceğini bilmek hem vatandaşlarımız hem de bütçemiz için büyük bir kazançtır. Şile'nin temizlik standartlarını yükseltirken, aynı zamanda kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, ilçemizi daha temiz ve yaşanabilir bir yer haline getirmek ve bu hedefimize her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çalışmalarımızda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlıklarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Belediyemizin araç filosunu yerli ve milli üretimle destekliyoruz

Temizlik çalışmalarında kullanılacak araçların üst yapılarında yerli ve milli üretimi tercih ettiklerini vurgulayan Başkan Ocaklı, “Şile Belediyesi olarak yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde yeni araçlarımızı birer birer filomuza kazandırıyoruz. İlçemizde sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarında kullanacağımız 0 kilometre araçlarımızın üst yapıları yerli ve milli üretim yapan Kademe AŞ tarafından tamamlanıyor ve temizlik çalışmalarımızda kullanılmak üzere bizlere teslim ediliyor. Kendi ayakları üzerinde durabilen bir belediye oluşturabilme planımızda bizim için önem arz eden bu projemizde bizlere destek olan Kademe A.Ş. teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Filoyu Şileli Çocukların Resimleri Süslüyor

Temizlik filosuna dahil edilen araçların ayrıca özel bir anlamı var. Aynı zamanda önemli bir farkındalık çalışmasına da imza atan Şile Belediyesi, Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında düzenlenen İklim Değişikliği ve Çevre temalı resim yarışmasında derece alan resimler araçların üzerinde sergileniyor.

Yarışmaya katılan ve derece yapan çocukların resimleriyle bezenen araçlar aynı zamanda bir farkındalık çalışmasına da imza atıyor. Bu özel dokunuş, Şile Belediyesinin toplumsal katılım ve çocukların yaratıcılıklarını teşvik etme misyonunu da vurguluyor.