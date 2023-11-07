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4. Levent metro istasyonu geçici süre işletmeye kapatıldı

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4. Levent metro istasyonu geçici süre işletmeye kapatıldı
Yenikapı-Hacıosman Metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle 4. Levent istasyonu işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4. Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4. Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Sanayi Mahallesi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarılan kadının sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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