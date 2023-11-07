4. Levent metro istasyonu geçici süre işletmeye kapatıldı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4. Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4. Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Sanayi Mahallesi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarılan kadının sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.