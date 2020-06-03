İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2488501) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2488501)
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 4 Haziran 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
03 Haziran 2020 Çarşamba 16:27
İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2488501) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.