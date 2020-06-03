İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET, KALBURCU MEHMET CAMİİ, KALBURCU MEHMET ÇEŞMESİ, KEMİKLİ BURUN, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490422) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2490422)
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 4 Haziran 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
03 Haziran 2020 Çarşamba 16:26
İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET, KALBURCU MEHMET CAMİİ, KALBURCU MEHMET ÇEŞMESİ, KEMİKLİ BURUN, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490422) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.