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İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ- ÇIRÇIR mah ATİLLA, DİCLE, FEVZİ ŞEKER, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2489336) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489336)
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İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇAMLIK, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489305) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489305)
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İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 04.06.2020 10:00 - 04.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah KUBİLAY, İNCİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2490045) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2490045)
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İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ALPEREN, ALTAY, ATIF ÇIKMAZI, GÜNEŞ, HANIMELİ, MEHMET AKİF, OĞUZ KAAN, ZARİFE, ÇELTİK sk / YEŞİLPINAR mah CAN, PAMUK, ÖZLEM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489736) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489736)
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 4 Haziran 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
03 Haziran 2020 Çarşamba 16:24