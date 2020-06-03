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4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 4 Haziran 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu

4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anahtar Kelimeler:
4 HaziranPerşembeEyüpsultanElektrikBEDAŞCK
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