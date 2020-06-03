4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2230., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah 2203., ADNAN KAHVECİ, AKGÜVERCİN, BILDIRCIN, BUSE, BÜLBÜL, DALGIÇ, DEVE KUŞU, DOĞAN, EBABİL, GÜVERCİN, KANARYA, KIYI, PAPAĞAN, PELİKAN, SAKA, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, TURNA, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2485914) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2485914)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2212., 2214., 2216., 2218., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., 2230., 2257., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah TURNA, ÖNDER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2485913) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2485913)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 00:00 - 04.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 149., 150., ADİLE NAŞİT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489959) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489959)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 04:00 - 04.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah ADİLE NAŞİT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489964) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489964)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 01:00 - 04.06.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah AKÇABURGAZ sk / HÜRRİYET mah DOĞAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489156) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489156)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 381., 382., 383., 386., 389., MANDIRA sk / İNÖNÜ mah MANDIRA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2491337) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2491337)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 16:30 - 04.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., 866., 867., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1003., 1005., 1007., 1009., 1022., 1026., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2493089) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2493089)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 16:30 - 04.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1009.,1008,1007, 1022., PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah 904. sk, bölgesinde, Yatırım Çalışması (2493091) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2493091)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1474., 1475., 1480., 1481., 1482., 1483., 1484., FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk / ÇINAR mah 1394., 1423., 1425., 1426., 1427., 1471., 1472., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2493358) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2493358)
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 4 Haziran 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
03 Haziran 2020 Çarşamba 16:22