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İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 663., 664., MAHMUTBEY, TUNA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489963) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489963)
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İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 04.06.2020 16:30 - 04.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 571., 571/1., 572/1., 573. sk / TURGUT REİS mah 500., 501., 502., 503., 503/1. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2496649) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2496649)
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 4 Haziran 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
03 Haziran 2020 Çarşamba 16:21