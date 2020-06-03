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İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 04.06.2020 02:00 - 04.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk / KALEİÇİ mah ADEMEFENDİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2487259) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2487259)
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İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 04.06.2020 10:00 - 04.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ILGIT ÇIKMAZI, ILICA ÇIKMAZI, IRMAK, KESTANELİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2488504) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2488504)
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 4 Haziran 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
03 Haziran 2020 Çarşamba 16:19