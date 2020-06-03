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İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah HALICIOĞLU KAVŞAĞI, KARAAĞAÇ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2497375) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2497375)
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İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, AŞIKLAR, CAMBAZOĞLU, DOLAPDERE TAKSİM, FARABİ, FERİDİYE, LAMARTİN, TAKSİM ÇEŞMESİ, TARLABAŞI, ÇAYLAK, ŞEHİT MUHTAR BEY sk / ŞEHİT MUHTAR mah FARABİ, TURAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2493111) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2493111)
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 4 Haziran 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
03 Haziran 2020 Çarşamba 16:18