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İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 04.06.2020 17:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2493283) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2493283)
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İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 226., 228., 83., 85., HÜRRİYET sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2493336) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2493336)
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 4 Haziran 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
03 Haziran 2020 Çarşamba 16:17