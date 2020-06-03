İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 04.06.2020 19:30 - 04.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, AR, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489983) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489983)
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 4 Haziran 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
03 Haziran 2020 Çarşamba 16:15
İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 04.06.2020 19:30 - 04.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, AR, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489983) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.