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İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 04.06.2020 17:30 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 589., 590., 591., 592., 593., 598., 605., 611., 612., 614., 618. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489966) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489966)
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İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 04.06.2020 00:01 - 04.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBULMERKEZ mah BEYLER sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1169., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1182., 1184., 1185., 1186., 1188., 1199., 1201., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2491144) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2491144)
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İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 04.06.2020 04:00 - 04.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ- MAHMUTBEY mah KARAOĞLANOĞLU cad. 2623 sk. bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2491146) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2491146)
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 4 Haziran 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
03 Haziran 2020 Çarşamba 16:13