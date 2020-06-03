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İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. SADIK AHMET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489197) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489197)
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İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 04.06.2020 17:00 - 04.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ, NUSRET, PROF. MEHMET BOZKURT, TUNABOYU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489206) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489206)
4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 4 Haziran 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
03 Haziran 2020 Çarşamba 16:10