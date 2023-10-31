31 Ekim 2023 Salı İstanbul'da uzun süreli su kesintisi olacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı.
31 Ekim Salı tarihli kesinti programına göre; Arnavutköy, Sultangazi' ye su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor
İLÇE: ARNAVUTKÖY
ETKİLENEN MAHALLELER: BOLLUCA MAH., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH, MAVİGÖL MAH., YAVUZ SELİM MAH.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 31/10/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/10/2023 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: SULTANGAZİ
ETKİLENEN MAHALLELER: 50.YIL MAH.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 31/10/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 31/10/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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