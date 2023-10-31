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31 Ekim 2023 Salı İstanbul'da uzun süreli su kesintisi olacak

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31 Ekim 2023 Salı İstanbul'da uzun süreli su kesintisi olacak
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri İski duyurdu: Uzun süre susuz kalabilirsiniz

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı.

31 Ekim Salı tarihli kesinti programına göre; Arnavutköy, Sultangazi' ye su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor

İLÇE: ARNAVUTKÖY

ETKİLENEN MAHALLELER: BOLLUCA MAH., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH, MAVİGÖL MAH., YAVUZ SELİM MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/10/2023 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: SULTANGAZİ

ETKİLENEN MAHALLELER: 50.YIL MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 31/10/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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