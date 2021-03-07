Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
TFF ve kulüplerden 'kadına şiddete hayır' mesajı
TFF ve kulüplerden 'kadına şiddete...
Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı
Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1...
Samsun'da şiddet mağduru kadın ile 5 yaşındaki çocuğu koruma altına alındı
Samsun'da şiddet mağduru kadın ile...
Samsun'da eski eşini darbeden zanlı tutuklandı
Samsun'da eski eşini darbeden zanlı...
TBMM'de bu hafta gündem 'torba kanun teklifi'
TBMM'de bu hafta gündem 'torba...

3 günde 281 bin 677 denetim gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya öncülüğünde "kontrollü normalleşme" döneminde, Kovid-19 salgınıyla daha etkili mücadele edebilmek amacıyla 39 ilçede 4,5 ve 6 Mart tarihlerinde, toplam 281 bin 677 denetim yapıldı.

3 günde 281 bin 677 denetim gerçekleştirildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ve meslek odaları ekiplerinin katılımıyla dinamik denetimler her alanda aralıksız sürüyor.

İstanbul'da 7/24 esasına göre bütün birimlerin katılımıyla yapılan denetimlerde yeme-içme yerleri başta olmak üzere bütün işletmelere, iş yeri sahipleri ve vatandaşlara, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulması hususunda uyarılar yapıldı.

Salgının önlenmesine yönelik tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Bu kapsamda, dinamik denetim sürecinde İstanbul genelinde vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ve meslek odaları ekiplerinin katılımlarıyla 4 Mart'ta 122 bin 116, 5 Mart'ta 96 bin 436, 6 Mart'ta 63 bin 125 olmak üzere toplam 281 bin 677 denetim gerçekleştirildi.

Kontrollü normalleşme döneminde, salgınla mücadeleyi etkin olarak sürdürebilmek maksadıyla, bütün birimlerin katılımıyla her alanda "hedef mavi kategori" parolasıyla yoğunlaştırılmış dinamik denetimler aralıksız devam edecek.

Açıklamada, "Evimizde, işyerimizde, çarşıda-pazarda, ulaşımda, her zaman ve her yerde kendimizin denetçisi olalım. En etkili denetimin özdenetim olduğunu unutmayalım. Denetimlerde görev alan tüm ekiplerimize ve desteklerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.