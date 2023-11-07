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29 Ekim satranç turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu

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29 Ekim satranç turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu
Satranç Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen turnuva, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan 7’den 70’ e her yaştan 165 sporcu, en iyi hamleyi yapabilmek için yarıştı.

3 kategoride gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam eden turnuva, kıyasıya rekabete sahne oldu. 6 turdan oluşan turnuvada, satranç severler, zekâlarını ve stratejilerini yarıştırdı.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve hediyelerini takdim etti. Dereceye girenlere para ödülünün yanı sıra tablet, akıllı bileklik, bluetooth kulaklık, en başarılı kadın sporculara da tablet PC hediye edildi.

DERECEYE GİRENLER

A KATEGORİSİ

1. ÖMER AKKARA

2. ALİHAN DEMİRBAĞ

3. MUHAMMED SALİH GÖNÜLLÜ

4. ALİ GÜR

5. AHMED SAHBAZ

B KATEGORİSİ

1. ALTUĞ AY

2. POYRAZ TAŞ

3. HİKMET BAĞCI

4. KAAN ÖZKAN

5. KAYRA ÖZKAYNAKÇI

6. SÜMEYYE GÜLÇEKEN-EN BAŞARILI KADIN SPORCU

C KATEGORİSİ

1. ALİ RIZA ATAM

2. BORA GÜNEY KOKUM

3. MERT HASAN ÖZTÜRK

4. TARIK USLU

5. ÖMER FARUK KOCA

6. NİSANUR TAPARI –EN BAŞARILI KADIN SPORCU

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