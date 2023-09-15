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25. Göktürk Yaşam Festivali Büyük Bir İlgiyle Karşılandı

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25. Göktürk Yaşam Festivali Büyük Bir İlgiyle Karşılandı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katkılarıyla ve Göktürk Dergisi’nin 25. Göktürk Yaşam Festivali Özgecan Parkı’nda gerçekleşti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken her bir standı gezerek samimi sohbetler ettiler ve teşekkürlerini sundular.

Göktürk Babaları Korosu’nun kulaklarımızın pasını silen performansı ile başlayan konser, Faruk Emre’nin verdiği konserle son buldu.

Festivale Eyüpsultan İlçe Emniye Müdürü Levent Türkmen ve Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Zeki Gülter de katılım sağladı.

Deniz Köken, Göktürk Dergisi’nin 25.’sini yaptığı Göktürk Yaşam Festivali’ne ev sahipliği yapan Ümit Öner’e teşekkür etti. Göktürk ve Kemerburgaz’da bundan sonra bu tarz etkinliklerin daha çok olacağını söyledi. Kemerburgaz’da temeli atılan yüzme havuzunun bitme aşamasında olduğunu, Göktürk’te yeni bir lisenin temeli atılacağını ve Göktürk’e iki farklı ara yol çalışması ile otobana bağlantı sağlanacağını ve birçok proje ile Göktürk-Kemerburgaz’a gelişim sağlayacağını söyledi.

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