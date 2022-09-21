210 BİN İGDAŞ ABONESİNE YENİ HİZMET BİNASI

Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe’deki abonelere hizmet verecek Çekmeköy İGDAŞ binası açıldı. Yeni İGDAŞ binasıyla daha kaliteli hizmet sunulacak. Binada Çekmeköy Şebeke Şefliği hizmet verecek. Ataşehir ve Sancaktepe şebeke şefliklerinin doğal gaz dağıtım şebekesi işletme faaliyetleri yükleri daha dengeli dağıtılacak. Aynı anda üç şebekede birden hizmet kalitesi artacak.

Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerine hizmet verecek Çekmeköy Şebeke Şefliği, 7/24 kesintisiz ve güvenli doğal gaz arzının sürdürülmesi, abone memnuniyetinin sağlanabilmesi, gelişebilecek sorunlara anında ve yerinde müdahale edilebilmesini sağlayacak. Toplam 183 bin 77 doğal gaz kullanıcısının daha kolay hizmet alabilmesine imkan sağlayacak. Çekmeköy İgdaş hizmet binasının açılışı gerçekleştiren İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “ İGDAŞ olarak İstanbullu hemşerilerimizin yaşamlarının kalitesini arttırabilmek, insana saygı duyabilen prensiple yol alabilmek amacıyla geceli gündüzlü çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdan bir kısmı 150 Günde 150 Proje kapsamında sizlerle buluştu” dedi.

‘Doğal gaza erişimi olmayan bir nokta kalmasın istiyoruz’

Çağlar, “Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun prensiplerini hatırlatmak isterim. Başkanımız, hizmet ederken öncelikle ‘insana saygı, kente özen göstereceğiz’ diye bize yol gösterdi. Yine bu kente hizmet ettiğimiz sürece kentin adil, yeşil ve yaratıcı bir kent haline getirilmesi bizim için çok önemli dedi bunlar bizim yol haritamız, anayasamız… Sizlere hizmet ederken bu prensiplerle hizmet etmeye gayret ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Çekmeköy için yapılan hizmetlere değinen Çağlar şunları kaydetti; “Bütün İstanbulluların en konforlu şekilde ısınmasına önem verdiğimizi ifade ederek İGDAŞ durmaksızın yatırımlarına devam ediyor. Doğal gaza erişimi olmayan bir nokta kalmasın istiyoruz. Geçen hafta Çatalca’nın 18 yıldır ulaştırılamayan, doğal gaz bekleyen mahallelerini doğalgazla buluşturduk. Sadece bu kapsamda Çekmeköy’de 31 KM doğal gaz hattının da yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugün de burada 1 milyon hemşerimize hizmet verecek şebeke binamızın açılışı için bir aradayız. Bu binamızdan hizmet alacak tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”