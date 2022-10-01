2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanı İstanbul'a verildi

Bakan Kasapoğlu, Bursa'da bir otelde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Altıncı Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

İznik ilçesinde devam eden 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında yapılan toplantıda konuşan Kasapoğlu, buluşmayı ülkelerin gençleri ve sporcuları için çok önemli bulduğunu söyledi.

Toplantının Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın coşkusu ile birleşmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu belirten Kasapoğlu, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Göçebe Oyunları'nda atlı sporlar, güreşler, müsabakalar ve farklı gösterilerin büyük bir şölene dönüştüğünü aktaran Kasapoğlu, "Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatını çok ama çok önemsiyor ve bu çatı altında taahhüt edilen tüm çalışmaların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için de büyük gayret sarf ediyoruz. Bir önceki toplantımızda imzaladığımız Gençlik Değişimi Mutabakat Zaptı doğrultusunda ağustos ayında İstanbul ve Bursa'da birinci Çok Taraflı Gençlik Değişimi Programını gerçekleştirdik. Bu programa katılan gençlerimizi gençlik elçileri olarak ülkeler arasındaki birlikteliğini, iş birliğini, kardeşliği daha üst noktalara taşıyacağına inancımız tam." diye konuştu.