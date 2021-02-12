2020 yılında 57 bin 138 sorun çözüldü

Müdürlük bünyesindeki Halk Masası, Çağrı Merkezi ve Çözüm Masası birimleri, Maltepe’nin 18 mahallesinden vatandaştan gelen istek, öneri ve ihtiyaçları ilgili müdürlüklere ileterek çözüme kavuşturdu. Başvurular telefonla, elden, e-posta, posta, kargo, whatsapp, web form yoluyla gerçekleştirildi.

10 BİN 347 TEMİZLİK ŞİKÂYETİ ÇÖZÜLDÜ

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 10 bin 347, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne 8 bin 302, Zabıta Müdürlüğü’ne 3 bin 401, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne üç bin 217, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 3 bin 849, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne iki bin 919, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne iki bin 610, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bin 152, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne bin 194, Plan ve Proje Müdürlüğü’ne bin 465, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne 929, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 332 talep ve şikâyet iletilerek sonuçlandırıldı.

18 BİN 112 TELEFON BAŞVURUSU ALINDI

Çağrı Merkezi çalışanları, vatandaşlardan 18 bin 112 adet başvuruyu telefon görüşmesiyle aldı. 23 bin 979 dilekçe belediye hizmet birimlerine elden verildi. Elektronik kamu hizmeti web form ile beş bin 954, akıllı cep telefonundan kullanılan Whatsapp hizmetiyle dört bin 459, e-posta ile 848, posta ile 981, kargo ile 126, faks ile 4 başvuru ilgili birimlere ulaştı. İstanbul Valiliği koordinesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sistemi üzerinden Maltepe Belediyesi’ne iletilen iki bin 595 vatandaş başvurusu sonuçlandırıldı.

165 BİN 307 VATANDAŞA HİZMETLER ANLATILDI

Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çağrı Merkezi birimi, Maltepe Belediyesi’ni arayan vatandaşların ilgili müdürlüklere yönlendirilmesi ve vatandaşların Belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi için toplam 165 bin 307 görüşme yaptı.