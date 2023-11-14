20 ilçede elektrikler kesilecek! İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada il genelinde bugün farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

ARNAVUTKÖY

NO: 35145327



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, SANTRAL sk / YAVUZ SELİM mah BATIHAN, KIBRIS, KIRÇEŞME sk / İSLAMBEY mah AKTEPE, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, FETİH, SOKULLU MEHMET sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35145316



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah KURT, TERKOS-KARABURUN, ZEYNEL ÇAYLAN, ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ŞABANAĞA sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147358



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah DUATEPE, GAFFAR, KARAGÜL, MECİDİYE, REDİF sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35148288



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35145049



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ESKİ İSTANBUL, SÜPHAN, TARIM, TEMEL, YOLUÇ sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147219



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk / ÜNİVERSİTE mah CEMİL MERİÇ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, HİLAL, KAMP, KİRAZ, MEKTEP, PEYAMİ SAFA, SELVİ, TOKER KARDEŞLER, URAN, YASA, ZAKKUM, ÇAVUŞ1, ÇINAR, ŞELALE sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147229



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALABORA, BALKAN, BAYINDIR, BAYKAL, BAĞDAŞ, BAŞER, BENLİ, BOZKIR, DERVİŞ, DESTAN, ELATAN, ELMAS, ERGÜL, ERGÜN, GÖKKUŞAĞI, GÖZDE, GÜLLÜLER, HASAN ÖNEL, KAROL, KAZIM KARABEKİR, KISA, KOBALT, PIRLANTA, PLEVNE, POYRAZ, TALK, ÇAVUŞ, ÜLKEM, ÜLKER, ŞAN sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah LALEZAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 286., 302., KAZIM KARABEKİR sk / NAMIK KEMAL mah 13. sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149624



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah DİNÇ, G-19, G-20, GALATA sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148289



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, DİŞÇİ, EFE, TEKİN, ŞANLI sk bölgelerinde 14/11/2023 13:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35143470



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 14/11/2023 08:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148814



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah MASLAK sk / GÖZTEPE mah BOSNA, MASLAK, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2497., 2498., 2499., GAZİ MUSTAFA KEMAL, KÜLTÜR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 35150064



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148607



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DOĞRUYOL, DÖRT KARDEŞLER, GÜVERCİN, SÜBYAN MEKTEBİ, ÇEKMECE, ÜMRAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah AMBARLAR sk bölgelerinde 14/11/2023 09:30:00 - 14/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148614



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk / ATAKÖY 7-8-9-10. MAHALLE mah sk bölgelerinde 14/11/2023 09:30:00 - 14/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148617



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah GAZİ EVRENOS, GÜLİBRİŞİM, TEYYARECİ NURİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 39/2. sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1. sk bölgelerinde 14/11/2023 09:30:00 - 14/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148638



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BOZTEPE, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, İKİZTEPE sk bölgelerinde 14/11/2023 09:30:00 - 14/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148856



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZUHURATBABA mah AKINCILAR, ASİLLER, SANTRAL ÇIKMAZI, SAĞLIK, VANKULU, İNCİRLİ sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35150073



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 14/11/2023 12:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35150072



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 14/11/2023 12:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35145086



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35146976



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35146977



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ASİL, AYDEMİR sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148862



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ, AKKİRAZ, BODUR, KARADENİZ, KARAYEL, MİSAL, NARLI, NAZAR, YENİYOL, İPEKYOLU, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 14/11/2023 12:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 35148785



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 6., ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148788



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 16., 2. sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148794



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, GÜNAYDIN, MİLLET, UĞUR, YAKUT, YAPRAK sk bölgelerinde 14/11/2023 11:00:00 - 14/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148801



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ŞAİR BAKİ sk bölgelerinde 14/11/2023 12:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148799



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, BAŞAK, SAKARYA sk bölgelerinde 14/11/2023 12:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35147229



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALABORA, BALKAN, BAYINDIR, BAYKAL, BAĞDAŞ, BAŞER, BENLİ, BOZKIR, DERVİŞ, DESTAN, ELATAN, ELMAS, ERGÜL, ERGÜN, GÖKKUŞAĞI, GÖZDE, GÜLLÜLER, HASAN ÖNEL, KAROL, KAZIM KARABEKİR, KISA, KOBALT, PIRLANTA, PLEVNE, POYRAZ, TALK, ÇAVUŞ, ÜLKEM, ÜLKER, ŞAN sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah LALEZAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 286., 302., KAZIM KARABEKİR sk / NAMIK KEMAL mah 13. sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35147299



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah KURDELA sk / İSTİKLAL mah PAŞALI HASAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah 1. HAKAN, 1. ÇINARLI, ADSIZ NEFER, ARALIK 1, AVUKAT, AY, BAHADIR 1, BARUTÇULAR, BATI, BULANIK DERE, CENGİZ, CİVELEK, DARÜLACEZE YOLU, FERACE, FERAHNAK, GÜL, GÜLER 1, GÜZELBAHÇE 1, HASRET, KAHRAMANBEY, KARAKULLUKÇU, MİLLET, MİRALAY KAMİLBEY, NEŞE, POYRAZ 1, RUŞEN, SAFFET, SARAY, SAVAR, SELMAN, TENEKE ÇIKMAZI, TOPEL, YALVAÇ, YEŞİLTEPE, ÇAKIL, ÇİĞDEM 3, ÜLKER, İNCİ, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147298



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, GÜLİSTAN, İLYAS BEY, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah AKDENİZ, ALİ KABULİ, DARBUKA, DEDE, DERYA BEYİ, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HACI HÜSREV KÖPRÜSÜ, HOCA, KAN KARDEŞİ, KAN KARDEŞİ ÇIKMAZI, KOLAN, MAHMUDİYE CAMİİ, MAHİR, PAŞALI HASAN, SAHAF MEZARLIĞI, SAHAF ÇEŞMESİ, SAKIZ AĞACI, SEBİLCİ, SIHHAT, YENİ İSHAK, İBN-İ SİNA, İMAM BAHÇE, İPLİKÇİ FIRINI, ŞEN KANARYA sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 35146928



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ALBATROS, ATATÜRK, BAHARDALI, GELİNCİK, HAMİYET YÜCESES, KORDONBOYU, SERİNPINAR sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35148841



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DIRGAZ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURTULUŞ, SAMYELİ, ZAMAN, ÇAMOLUK sk / FATİH mah BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANİK, CEREN, CEVİZ, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, PEKMEZ DERESİ, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148688



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah KATMER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148861



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148878



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah AKÇAY, AYAZMA ÇEŞME, CAHİD, DEMOKRASİ, DERVİŞ, DİRAYET, FLORYA ÇIKMAZI, FİKİR ÇIKMAZI, FİLYOS ÇIKMAZI, FİRUZE ÇIKMAZI, HARMANÜSTÜ, KARAÇUKUR ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL, OCAKLAR, YARDIM, YEDİVEREN, ÇIRA, ÖZDENİZ, İSTANBUL, İSTİKLAL sk / BAŞAK mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATANUR ÇIKMAZI, BAL ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, BEYAZ AKASYA ÇIKMAZI, CEVHER, DEMİR, ESKİ DEĞİRMEN ÇIKMAZI, ESKİCİ ÇIKMAZI, KARADUT, OSMANLI, SANTRAL, SULTAN SÜLEYMAN, ÇİÇEK sk / BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk / KALFA mah AYCİHAN, BAŞAKKÖY, BERK, DAĞYENİCE, EMSAL, EROĞLU, ESENGÜL, GARİPLER ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, HOŞNUT ÇIKMAZI, HOŞSEDA, HİCRAN ÇIKMAZI, HİMMET ÇIKMAZI, HİTİT ÇIKMAZI, HİZMET ÇIKMAZI, MEZARLIK, NESRİN ÇIKMAZI, OSMANLI, RAHMAN, SADEGÜL, TÜRBE, YONCA, ÜZÜM, ŞAMDAN sk / ÇANAKÇA mah ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, BOĞAZ, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, NİDA, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇAPA, ÇARDAK, ÇATI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35147220



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1850., 1929., 1965., 2013., 2014., 2015., BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1929., 2006., 2075., BAĞDAT sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147232



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147225



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1926., 1927., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1869., 1879., 1919., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1939., 1940., 1941., 1945., 1967., 1968., 1969., 1970., 1971., 1972., 2049., UFUK sk / MEVLANA mah SULTAN AHMET sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147218



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1850., 1929., 1965., 2013., 2014., 2015. sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147223



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1824., 1826., 1827., 1828., 1830., 1929., 2051., BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1814., 1818., 1819., 1820., 1821., 1822., 1929., 2007., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ sk / YEŞİLKENT mah HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35144940



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2617., AÇELYA, AŞIK, DESTAN sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147244



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147228



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 12., 13., 14., 19., 20., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / ZAFER mah 110. sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147239



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 350. sk / İNÖNÜ mah DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147266



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 14/11/2023 12:00:00 - 14/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35148325



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, BİBERİYE , HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, TOPRAKÇI , ZİYADE, İSKENDER sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147192



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah AHU, NİHAN, SERAP, SEREN, ULUDAĞ sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, DORUK, GÜNGÖREN, IRMAK, KESTANE, ULUDAĞ, ÖNCÜ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 840. sk bölgelerinde 14/11/2023 09:30:00 - 14/11/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147321



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EVREN, NİHAL, OYA, SARAY, ZUHAL, İLİM sk bölgelerinde 14/11/2023 09:30:00 - 14/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147322



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU, 1.GÜR, 2.ENGİN, 2.FİDAN, DAR YOKUŞU, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, HAŞMET, KADER, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, TUNCA, ULUDAĞ, YASEMİN, ÖMÜR sk / ESENTEPE mah SİLAHTARAĞA sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, BAKARLAR, DORUK, ERTEKİN, GÜNGÖREN, KAYAK, ULUDAĞ, ZEYTİN, ÇİTLEMBİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDİR sk bölgelerinde 14/11/2023 11:30:00 - 14/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35144819



İSTANBUL FATİH ilce -CANKURTARAN mah sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35147174



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BURAK, DİLAVER, FAZİLET, ÇAĞRI, ŞAHİT sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147185



İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 14/11/2023 15:30:00 - 14/11/2023 19:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35145048



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah BİRLİK, KARADENİZ sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35148334



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah AKBELEN, AKEL, ALABALIK, AROS, DUMANLI, MUZAFFER ÇIKMAZI, SEYMEN AĞA, SU ÇİÇEĞİ, VEYSEL VARDAL, ZABİT, ÇAKIRGÜMÜŞ, ÇAMİÇİ sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148563



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148326



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah GÜNDÜLER sk / ZEKERİYAKÖY mah ARIKÖY SÖĞÜT , ARIKÖY-DEFNE , ARIKÖY-ERGUVAN , ARIKÖY-IHLAMUR., ARIKÖY-KARANFİL , ARIKÖY-KARDELEN., ARIKÖY-NİLÜFER., ARIKÖY-ORKİDE., ARIKÖY-SAZLIDERE, ARIKÖY-SELVİ, ARIKÖY-ÇINAR., SAZLIDERE sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35147133



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, CAHİT ARF, GÜLDEREN, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, TOPRAKBASTI, TOPÇAM sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149842



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah MELTEM sk / GÜMÜŞYAKA mah PINARKAYA, SARAYBURNU, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149947



İSTANBUL SİLİVRİ ilce - SANCAKTEPE mah millet caddesi bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149875



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ANI, BAHÇELER, BATAN, HAVUZ sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149912



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah TEMAŞA, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149968



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, ERİŞ sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 35142133



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-DUATEPE mah AVUKAT, EVRENOSZADE, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35148332



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2900., 2902., 2903., 2904., 2910. sk / GAZİ mah 1380., 1380/1., 1381/1., 1382/1., 1411., 1412., 1413., 1414., 1414/1., 1417., 1417/1., 1417/2., 1419., 1420., 1421., 1421/1., 1422/1., 1425., 1425/1., 1425/2., GAZİ CEBECİ sk / YUNUS EMRE mah 1384., 1385., GAZİ CEBECİ sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 35150065



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 11, MODABAĞ 2, MODABAĞ 3, MODABAĞ A, RÜSTEM BALKAN sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148607



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DOĞRUYOL, DÖRT KARDEŞLER, GÜVERCİN, SÜBYAN MEKTEBİ, ÇEKMECE, ÜMRAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah AMBARLAR sk bölgelerinde 14/11/2023 09:30:00 - 14/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35150060



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 11/1., 55., 55/2., 56., 65/2., 65/3., 65/A, 65/D, 67., BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 27/9., 56., 65/3., 65/4., 65/4A, 65/4A ÇIKMAZ, 67. sk / YEŞİLTEPE mah 264., 268., 55., 55/4., 56., 56/1., 56/2., 56/2A, 56/3., 56/4., 56/5., 56/6., 56/7., 56/A, 56/B, 57., 57/13., 57/20., 57/21., 57/4., 57/5., 57/6., 57/7., 57/A, 74/3., BEKİR SUBAŞI, ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148741



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.