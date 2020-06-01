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İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 02.06.2020 04:00 - 02.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489837) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489837)
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İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 02.06.2020 04:00 - 02.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / MASLAK mah AHİ EVRAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489141) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489141)
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İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah KIYI, ÇİSE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490965) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2490965)
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İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKŞEMSETTİN, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , KIRAÇ, SALKIM, SÖNMEZ, TARİH, TÜNEL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490966) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2490966)
2 HAZİRAN 2020 SALI SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:53