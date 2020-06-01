-
STANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 327., 328., 329., 330., 332., 333. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2481369) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2481369)
-
İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, GÜNER, HAZAR, YEŞİLTEPE sk / CENNET mah HÜRRİYET sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 2.UĞUR, 3.BARBAROS, EMRE, HAZAR, KEMALPAŞA, KILIÇ ALİ, ONUR, PİRİ REİS, ULUS, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2482090) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2482090)
-
İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 02.06.2020 05:00 - 02.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 611., BARBAROS, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / YENİ MAHALLE mah 3.ÜLKÜ, CENGİZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489885) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489885)
-
İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 02.06.2020 05:00 - 02.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 1.PAPATYA, AKKAVAK, ANANAS, DR. SADIK AHMET, YEŞİLÇAM, İNÖNÜ sk / YENİ MAHALLE mah 1.ER, 2.SERHAT, 2509., 3.UFUK, 3.ÜLKÜ, 3.ŞAFAK, 4.PINAR, 5.ENGİN, CENGİZ, DÜZ, KÜME, SALİH TAMCI, TEMEL, İNÖNÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489887) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489887)
2 HAZİRAN 2020 SALI KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:52