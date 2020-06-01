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İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM, ALPER, ALÇİN, ANZER, AS, BARIŞ, BEYAZGELİNCİK, DENİZ, DİKİLİTAŞ, EMRAH, ERDİNÇ, ERHAN, EĞRİÇINAR, KANLICA, KARADUT, KASIM ÇIKMAZI, KINA, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜSLER, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2486882) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2486882)
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İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah EKİM, PARK, SİNANPAŞA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2488560) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2488560)
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İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah VATAN, YURT sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489412) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489412)
2 HAZİRAN 2020 SALI KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:50