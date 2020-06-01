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İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 02.06.2020 01:00 - 02.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ADALI, ADANIR, ADAŞ, ADIGÜZEL, ASİL, AĞAÇLI, DENİZCİ, GONCA, MÜŞKÜLE, MİSKET, TALİP, ZÜHRE, ÇAVUŞ, ÜRETİM, ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2488273) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2488273)
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İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 02.06.2020 16:30 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, FATİH, YÜKSEL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2489180) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489180)
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İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 02.06.2020 16:30 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KAYACIK, LİMON, MEŞE, SELVİ, ZEKİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2489191) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489191)
2 HAZİRAN 2020 SALI GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:49