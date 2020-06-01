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İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, MÜRSELPAŞA sk / BALAT mah AKGÜL, BURÇAK, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, MÜRSELPAŞA, VODİNA, YARIM BALAT, YILDIRIM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490070) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2490070)
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İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 02.06.2020 17:30 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah HAYRİYEHANIM, KANTARCILAR, KEPENEKÇİ, KEPENEKÇİ MEDRESESİ, KEPENEKÇİ SABUNHANESİ, KIBLE ÇEŞME, KIBLE ÇEŞME ÇIKMAZI, MURATEFENDİ, ODUN KAPISI YOKUŞU, TESVİYECİ sk / SARIDEMİR mah KANTARCILAR, KANTARCILAR ARALIĞI, KIBLE ÇEŞME, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, RAGIP GÜMÜŞPALA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490074) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2490074)
2 HAZİRAN 2020 SALI FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:45