2 HAZİRAN 2020 SALI EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

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İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 02.06.2020 10:00 - 02.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KAYAK, 1.SANCAK, 1.ŞELALE, DİLA, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, ÜSTKÜME, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2488601) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2488601)
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İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 02.06.2020 10:00 - 02.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEYLAN, 2.KAYNAK, 3.KARANFİL, DEMİR, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KIVRIM, MISIR, NAKIŞ, ORMAN, ZAKKUM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2488606) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2488606)
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İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.GELİNCİK, 1.LAVANTA, 1.NERGİS, 2.GÜL, 2.PAPATYA, 29 MAYIS, 3.CAMİ, 3.KASIMPATI, DEFNE, DUMAN, EGEMENLİK, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GÜR, KARDELEN, MAÇKA , PORTAKAL, SELİN, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489042) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489042)
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İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 02.06.2020 01:00 - 02.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜNEŞ, 1.NEŞE, 1.SARNIÇ, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, SANAT sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2490047) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2490047)
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İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah GÖLBAŞI YOLU, HIZIR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489902) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489902)
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İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.SEVGİ, GÖLBAŞI YOLU, HIZIR, ÜÇEVLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489907) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489907)
2 HAZİRAN 2020 SALI EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:43