2 HAZİRAN 2020 SALI ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKARSU, LODOS, SAVAŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2485910) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2485910)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2243., AKARSU, KURUÇEŞME, SAVAŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2485909) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2485909)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.06.2020 01:00 - 02.06.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3034., 3038., 3093. sk / OSMANGAZİ mah 3133. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489836) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489836)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.06.2020 00:00 - 02.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 420., 421., 425., BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 401., 403., 410., 411., 412., 413., 414., 415., 416., 417., 419., 421., BALİNA, CEYLAN, MANDIRA, YONCA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489245) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489245)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., 375. sk / İNCİRTEPE mah KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah 374. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2491332) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2491332)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 268., 375., AVNİ ANIL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2491333) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2491333)
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İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 380. sk / İNÖNÜ mah 374. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2491335) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2491335)
2 HAZİRAN 2020 SALI ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:41