BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AKAY, BERBER, BOZKIR, DOĞA, DURUSU, ERBERK, ESEN, FIRIN, GÖRGÜ, GÜRPINAR, KARTAL, KEZBAN, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, MİKTAD, SELÇUK, TAHİR AĞA, ULUSAL, İNÖNÜ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKDENİZ 1, ANA AYŞE, ATATÜRK 4, BARAN, DÜLGER, FULYA 3, NARGİLE, UMUT 2, ÇELEBİ, ŞEHİT CELAL MADENDERE, ŞİRİN 1 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2490389) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2490389)
2 HAZİRAN 2020 SALI BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:37
BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AKAY, BERBER, BOZKIR, DOĞA, DURUSU, ERBERK, ESEN, FIRIN, GÖRGÜ, GÜRPINAR, KARTAL, KEZBAN, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, MİKTAD, SELÇUK, TAHİR AĞA, ULUSAL, İNÖNÜ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKDENİZ 1, ANA AYŞE, ATATÜRK 4, BARAN, DÜLGER, FULYA 3, NARGİLE, UMUT 2, ÇELEBİ, ŞEHİT CELAL MADENDERE, ŞİRİN 1 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2490389) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.