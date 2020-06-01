İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah KORU, YENİ BAHAR, ÖZLEM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2492327) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2492327)
2 HAZİRAN 2020 SALI BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:36
İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah KORU, YENİ BAHAR, ÖZLEM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2492327) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.