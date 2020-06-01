İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 02.06.2020 04:00 - 02.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah CEMRE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489246) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489246)
2 HAZİRAN 2020 SALI BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:35
İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 02.06.2020 04:00 - 02.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah CEMRE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489246) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.