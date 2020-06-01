İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah KİLİTBAHİR sk / ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah KİLİTBAHİR sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489934) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489934)
2 HAZİRAN 2020 SALI BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:33
İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah KİLİTBAHİR sk / ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah KİLİTBAHİR sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489934) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.