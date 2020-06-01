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İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 02.06.2020 02:00 - 02.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1227., 1232., 1234. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2490223) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2490223)
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İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 02.06.2020 00:01 - 02.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1227., 1232., 1234. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2490210) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2490210)
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İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 02.06.2020 04:00 - 02.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1417., 1418., 1423., 1424., 1425., 1426., 1427., 1428., 1429., 1439., 1440., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 1451., CAMİ YOLU, SABİA, İSTİKLAL sk / MAHMUTBEY mah 2628., DEVEKALDIRIMI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2490972) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2490972)
2 HAZİRAN 2020 SALI BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:32