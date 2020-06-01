- AVCILAR ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, AYDINLIK, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489300) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2 HAZİRAN 2020 SALI AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:30
- AVCILAR ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, AYDINLIK, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489300) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.