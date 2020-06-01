İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, ARDIÇ, DR. FUAT GÜNDÜZ, EKİN, ESKİ OSMANLI, HARK, KEKİK, MECİDİYE, MECİDİYE KUYU, MUHTAR ŞEVKİ, MUSA DAYI, ÇİĞDEM 2, İSMAİL TARTAN, ŞAİR SABRİ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489908) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489908)
2 HAZİRAN 2020 SALI ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:55
İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, ARDIÇ, DR. FUAT GÜNDÜZ, EKİN, ESKİ OSMANLI, HARK, KEKİK, MECİDİYE, MECİDİYE KUYU, MUHTAR ŞEVKİ, MUSA DAYI, ÇİĞDEM 2, İSMAİL TARTAN, ŞAİR SABRİ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489908) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.