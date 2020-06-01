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2 HAZİRAN 2020 SALI ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu

2 HAZİRAN 2020 SALI ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 HAZİRAN 2020 SALI ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anahtar Kelimeler:
2 HAZİRANÇATALCAElektrikKesintiBEDAŞCK
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