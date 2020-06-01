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İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAHÇESARAY, BAŞARI, BELDE, BENTLER, BUHARA, BUKLE, BÜLENT KARPAT, BİRLİK, CANDEMİR, CENGİZ ÇIKMAZI, DESTAN, DOBURCA, EFLATUN, FARABİ, FULYA, GÜLER, HÜRRİYET, IŞIL ÇIKMAZI, KAMELYA, KARLIOVA, KESTANELİK, KIRIM, LALEZAR, MECİT, MELTEM, MUNTAZAM, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NADİDE, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, NİHAL, RUKİYE, SELİM, SEMERKANT, SENCER, TEMİZ ÇIKMAZI, UMUT, YOL ALTI, ÖZGÜN, ÖZGÜRLÜK, ÖZSU, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2488431)
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İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 02.06.2020 02:00 - 02.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BELDE, CENGİZ ÇIKMAZI, EFLATUN, GÜLER, IŞIL ÇIKMAZI, KESTANELİK, KIRIM, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, SELİM, SENCER, ÖZGÜRLÜK, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2487232) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2487232)
2 HAZİRAN 2020 SALI ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde2 Haziran 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:40