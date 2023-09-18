19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası: Kadıköy İskele Meydanı'nda 'Şeker Prangaları' Kırılıyor

Türk Böbrek Vakfı, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında Kadıköy İskele Meydanı'nda büyük bir etkinlik düzenliyor. Etkinlikte, uzmanlar ve gönüllüler aşırı şeker tüketiminin tehlikeleri üzerine bilgilendirme yapacak ve performans sanatçıları "şeker prangaları" konulu bir gösteri sunacak.

Türk Böbrek Vakfı, bu yıl ikinci kez 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası için sahaya iniyor ve Kadıköy İskele Meydanı'nda özel bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik, 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin ve Diyetisyen Gökçen Efe Aydın, etkinlik kapsamında halka aşırı ve kontrolsüz şeker tüketiminin tehlikeleri hakkında bilgilendirme yapacak. Etkinliğe katılan performans sanatçıları ise "şeker prangaları" konulu bir gösteri ile sahne alacak.

Aşırı şeker tüketiminin, diyabet ve obeziteye bağlı olarak birçok kronik hastalığı tetiklediği belirtiliyor. Uzmanlar, etkinlikte bu konuları detaylıca ele alacaklar.

Etkinlik, Türkiye'den ve dünya çapından birçok sivil toplum kuruluşu tarafından destekleniyor. Etkinlik, aşırı şeker tüketiminin özellikle çocuklar ve gençler için oluşturduğu riskleri de gündeme getirecek.

Bu önemli etkinlik, aşırı şeker tüketiminin yol açtığı sağlık sorunlarına dikkat çekmek ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek amacıyla düzenleniyor.