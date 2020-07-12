Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Şehzadebaşı Camisi bahçesinde program düzenlendi.
15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank ve 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okutuldu.
12 Temmuz 2020 Pazar 21:17