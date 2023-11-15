15 Kasım İstanbul'da 18 ilçede elektrik kesintisi olacak ! saatlerce elektrik yok !

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada il genelinde bugün farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

ARNAVUTKÖY

NO: 35145337



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah DURSUNKÖY-BAKLALI sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35145330



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah AKDENİZ, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, EMEL, HATEM, KAYNAK BAŞI, ORÇUN, PINAR, SAZLIK, SÜMEYYE, YEŞİL PAZAR, İSLAM, İSTANBUL, ŞENYURT sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35145062



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah SİMGE sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah DENİZCİ, ESKİ İSTANBUL, OĞUZ ÇIKMAZI, SEVDA, SIRMA ÇIKMAZI, ÇINAR sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148290



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MAHMUTOĞLU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147245



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2604., 2606., 2607., 2608., 2611., 2616., 2619., 2622., 2624., 2625., AHMET HAŞİM, ASLANAĞZI, BURÇ, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, GELİN, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, KAKTÜS, LAVANTA, MADIMAK, OYA ÇİÇEĞİ, PAPATYA, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, TUNA, UTKU, YASEMEN, YAY, YENGEÇ, YILDIRIM, YİĞİT, ZAMBAK, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, İLGİN, ŞEN, ŞUMNU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149625



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-224, G-771 sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148291



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, NAZIR, REİS, SAİT FAİK sk bölgelerinde 15/11/2023 13:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35146634



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1856., 1858., 1868. sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35146659



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814., 1822., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., 2332., 2333., 2335., MASLAK sk bölgelerinde 15/11/2023 12:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 35150075



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAVALİMANI sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148628



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 125., MAHMUT KOCATÜRK sk / VELİEFENDİ mah G/2. sk bölgelerinde 15/11/2023 09:30:00 - 15/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35145053



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2219., 2228., AŞIK VEYSEL, ERAY, ESMA, ÖZEN sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 35147301



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, BALMUMCU DERESİ, KARADUT, KARAGÜL sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, BEYAZDUT, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, PAZAR, SERGÜL sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148589



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYTAR sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35144943



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AKSU, CAN, CEMRE, CENNET, CİHAN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, SANCAK, TÜRKER, VADİ, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148639



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 35149009



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah AKINCI, ALANUR, ARPACI, BEGONYA 4, COŞARSU, ELÇİN, ERVANUR, GEMİCİ 1, GÖKNAR, HASBAHÇE, KARBEYAZ, MORKARANFİL, NARLIDERE, NASRETTİN HOCA 1, NURBABA, NURTANESİ, NÜKHET, NÜKTE, PLATO, PİRSULTAN, RAHMET, SANDAL 1, SARI, SULTAN MURAT, TAŞOĞLU, VARLIK, YELKEN 3, YUNUS EMRE 2, ZEMİN, ÇELİK 1, ÖZBİL, ÖZTAŞ, ÖZYALI, ŞAHİN sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149008



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah DÜDEN 1, GENÇER, GÜVERCİNLİK, HANDAN 1, SEZEN AKSU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148720



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ŞENSOY sk / MİMAROBA mah AKDİL, MUSTAFA KEMAL, SİNAN, ÜLGE sk / SİNANOBA mah ERTEKİN sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35148873



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148855



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DIRGAZ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURTULUŞ, SAMYELİ, ZAMAN, ÇAMOLUK sk / FATİH mah BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANİK, CEREN, CEVİZ, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, PEKMEZ DERESİ, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149022



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KARACAKÖY, NAMAZGAH, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35147235



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah TUNÇ sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147233



İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147242



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2230., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah 2203., 2210., ADNAN KAHVECİ, AKGÜVERCİN, BILDIRCIN, BUSE, BÜLBÜL, DALGIÇ, DEVE KUŞU, DOĞAN, EBABİL, GÜVERCİN, KANARYA, KIYI, PAPAĞAN, PELİKAN, SAKA, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, TOYGAR, TURNA, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147243



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2617., AÇELYA, BAHÇIVAN, BARIŞ MANÇO, FESLEĞEN, FİLİZ, HALİDE EDİP ADIVAR, KÜÇÜK AYAZMA, MADIMAK, PAZAR, TAYFUN, TIRPAN, YELKEN sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147245



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2604., 2606., 2607., 2608., 2611., 2616., 2619., 2622., 2624., 2625., AHMET HAŞİM, ASLANAĞZI, BURÇ, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, GELİN, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, KAKTÜS, LAVANTA, MADIMAK, OYA ÇİÇEĞİ, PAPATYA, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, TUNA, UTKU, YASEMEN, YAY, YENGEÇ, YILDIRIM, YİĞİT, ZAMBAK, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, İLGİN, ŞEN, ŞUMNU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35148333



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ANIL, BAYRAMOĞLU, DEVRAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ÖZTÜRK, ŞEKER AHMET PAŞA sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147195



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 10.LALE, 2.KARANFİL, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DERGAH, DURUSU, ECZANE, FETİH, KAZIM KARABEKİR, KUŞKONMAZ, MEHTAP, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, SARIGÜL, SARNIÇ, SIĞINAK, TOPÇULAR YOKUŞU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:30:00 - 15/11/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35148661



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah TEKİN sk / YAHYA KEMAL mah ALTINTAŞ, OKUL, TEKİN sk / ÇAĞLAYAN mah OKUL sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148663



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah YEŞİLCE sk / HÜRRİYET mah DEREBAŞI sk / ÇAĞLAYAN mah MEDİNE, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147193



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, DİLEK, MURAT, NATO, NATO ÇIKMAZI, NUSRET, OĞUZELİ, SARIKAYA, ÇAVDAR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35148603



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.MERİÇ sk / İNÖNÜ mah 1.SARIGÜL, 2.KİRAZ, 2.MERİÇ, 2.SEVİM, 3.YAYLA, ARDAHAN, BİGA, CİHAN, DEMİRCAN, ERMİŞ, HAKAN, MAKSUT EFENDİ, OKAL, SARSILMAZ, SELİM, SEVİMLİ, SİNOP, TOLGA, YASSI, YILMAZ, YÜCE sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148840



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KARADUT, 1.ÇAM, 1.ÇAMLIK, 1246., DEMİRKAPI, EVLİYA ÇELEBİ, GUGUK, SERTAÇ, YURTKUR, ÇİÇEK, ÖZLEM, ŞENAY, ŞENLİK sk / YEŞİLOVA mah SAKARYA sk / İNÖNÜ mah SEDA sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148608



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1311., 3.LALE, ERLER, HABİL, KAYALI, MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 15/11/2023 11:00:00 - 15/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35148338



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah FENER YOLU, HABER , HATBOYU ÇIKMAZI, MASLAK, ÇAĞRI ÇIKMAZI, İLKIŞIK sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148385



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KONAKLAR mah sk bölgelerinde 15/11/2023 14:00:00 - 15/11/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35147136



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, CAHİT ARF, GÜLDEREN, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, TOPRAKBASTI, TOPÇAM sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149886



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DOĞAN sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149953



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah KARASİNAN sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149896



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah BOSNA, GAZİ YİĞİT, MEHDİ, MONDROS, TOPRAKLI, ÖZER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149923



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah HAKİMBEY, USKUMRU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149938



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah HAKİMBEY sk bölgelerinde 15/11/2023 13:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 35147224



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah ARA, AVCI, AÇELYA, DENİZGÜLÜ, FIRIN ARKASI, GÜL 3, GÜRÜN, KARDELEN, KUYU, PIRLANTA, RÜZGAR, SUSAM, VEFA POYRAZ, YENİ YOL, ÇAM sk bölgelerinde 15/11/2023 15:30:00 - 15/11/2023 19:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35147103



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 35148633



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 10, MODABAĞ 8, MODABAĞ 9, YULAF TARLASI (G/1) sk bölgelerinde 15/11/2023 09:30:00 - 15/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148620



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/17., SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 15/11/2023 09:30:00 - 15/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148634



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/59., G/61. sk bölgelerinde 15/11/2023 09:30:00 - 15/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.