12 Kasım Pazar İstanbul'da Elektrik Kesintisi Olacak mı? İşte Detaylar

İstanbul, her iki yakasında da yaşanan elektrik kesintileriyle sık sık gündeme gelir. Özellikle Anadolu ve Avrupa yakalarında gerçekleşen planlı kesintiler, vatandaşların hayatını doğrudan etkilemektedir.

Anadolu Yakası Elektrik Kesintileri

AYEDAŞ, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda elektrik tedariki sağlayan ana kuruluştur. Planlı elektrik kesintileri, çoğunlukla bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşir. Anadolu Yakası'nda yaşanacak olan planlı kesintilere ilişkin güncel bilgiler, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilir. Ayrıca, kesinti ve arıza durumları hakkında detaylı bilgi almak için AYEDAŞ müşteri hizmetlerine başvurabilirsiniz.

Avrupa Yakası Elektrik Kesintileri

Avrupa Yakası'nda elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilenen BEDAŞ, planlı elektrik kesintilerini kendi web sitesi üzerinden duyurur. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek planlı kesintilerin listesine, BEDAŞ'ın resmi web sitesinden, mobil web sitesinden veya BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca, kesintiler hakkında SMS yoluyla bilgilendirme almak için BEDAŞ'a başvuruda bulunabilirsiniz.

Elektrik Kesintisi Sorgulama

Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası için elektrik kesintilerini sorgulamak oldukça kolaydır. İlgili elektrik dağıtım şirketinin web sitesine giderek, planlı kesintiler hakkında güncel bilgi alabilirsiniz. Bu siteler, kesintilerin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini, hangi ilçe ve mahalleleri etkileyeceğini detaylı bir şekilde sunar.