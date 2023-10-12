1146 Kilometre: Bir Dayanışma Belgeseli Kadıköy Belediyesi'nce Yayınlandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan 6 Şubat Depremi’nin ardından gerçekleştirilen dayanışma çalışmaları belgesele konu oldu. Kadıköy Belediyesi, depremin meydana geldiği tarihten bugüne kadar Kadıköy ile afet bölgeleri arasında kurulan dayanışma köprüsünü anlatan bir belgesel hazırladı. Belgeselde Kadıköy Belediyesi personelleri ve gönüllüleri; deprem bölgelerinde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri, yemek dağıtım hizmetleri, çadır temini ve kurulumu, yardım erzaklarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gibi birçok alanda yaptıkları çalışmalar ile deprem bölgelerine dair izlenimlerini anlattı.

Depremin meydana geldiği andan yaklaşık 9 saat sonra Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan ve onlarca vatandaşı enkazlardan sağ çıkarmayı başaran Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK Kadıköy üyelerinin belgeselde paylaştığı anılar, yaşanan afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Belgesel ayrıca deprem bölgelerinde yaşanan sıkıntıları, eksiklikleri ve koordinasyonsuzluğu da yeniden ortaya koydu.

Kadıköy Belediyesi’nin resmi YouTube kanalında yayınlanan belgeselde deprem bölgeleriyle Kadıköy arasında kurulan dayanışma ağına dair izleyenleri hem duygulandıran hem de gururlandıran görüntülere ve bilgilere de yer verildi. Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın da belgesel için verdiği röportajda deprem bölgesinde yaşadığı bir anıyı anlatırken duygu dolu anlar yaşadığı görüldü. Odabaşı, depremden hemen sonra Hatay’da yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Kadıköy Belediyesi haricinde, belediye personeli haricinde bir devlet görevlisi yoktu. Biz de devlet görevlisiyiz. Ama ne AFAD ne jandarma ne polis ne de resmi yardım kuruluşları, hiçbiri yoktu. Ben halen başımı yastığa koyduğum zaman o anlar aklıma geliyor ve uykum kaçıyor. Benim önümü kesip bir meslektaşımın ‘Annem burada, babam burada’ diyen sesi halen kulağımda. Yerini hatırlıyorum. Depremin üçüncü gününün gecesiydi. Şimdi kalkıp ‘Biz oradaydık’ demenin de bir anlamı yok.

Neden “1146 km”?

1146 Km: Bir Dayanışma Belgeseli’nin hazırlık süreci ile Kadıköy ve deprem bölgeleri arasında kurulan dayanışma ağına dair açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediyesi Kurumsal İletişim Müdürü Serkan Taşkent, “Müdürlüğümüzde çalışan ve BAK Kadıköy ekibinde yer alan kameraman ve fotoğrafçı arkadaşlarımız da deprem bölgesindeydi. Bu vesileyle kurum olarak birçok haber ajansının ulaşamadığı görüntülere ulaşma ve bunları kayıt altına alma fırsatını yakaladık. Belgeselimizdeki çekimler ve kurgu süreci tamamen Kadıköy Belediyesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü çalışanları tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 aya yayılan bir süreç yaşadık. Fakat gerek deprem bölgesinde gerekse burada yaşananlar daha büyük ve daha detaylı bir anlatıyı fazlasıyla hak ediyordu. Belgeseli izleyenler özetle; Kadıköy Belediyesi’nin 6 Şubat depreminde birimleriyle, çalışanlarıyla ve gönüllüleriyle hangi koşullar altında ve nasıl bir çalışma yürüttüğünü görecekler. Ama bunun yanı sıra bölgede yaşanan sıkıntıları, eksiklikleri ve koordinasyonsuzluğu da gözler önüne seren bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. 1146 kilometre, Kadıköy Belediyesi ana binası ile Antakya Odabaşı Mahallesi arasındaki bu mesafeye denk düşüyor. Onlarca tır, yüzlerce çalışanımızın sayısız defa gidip geldiği bir yolu ve bizim için dayanışmaya dair unutulmaz bir sembolü temsil ediyor Bu vesileyle bu belgesele katkı sunan bütün arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim” dedi.