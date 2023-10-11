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11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Yedikule&Ayvansaray Bahçe'de Kutlandı

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11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Yedikule&Ayvansaray Bahçe'de Kutlandı
Yedikule&Ayvansaray Bahçe'de renkli bir etkinlikle 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlandı. Anneler ve kızları, Quiling Atölyesi ile bu özel günü birlikte geçirdi.

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Yedikule&Ayvansaray Bahçe, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde anneleri ve kızlarını ağırladı. Quiling Atölyesi (kağıt kıvırma sanatı) ile dolu dolu geçen bir günün ardından, katılımcılar hem eğlendiler hem de öğrendiler.

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Anne ve kızlar, kağıt kıvırma sanatının inceliklerini keşfederken aynı zamanda bu anlamlı günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadılar.

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Kaynak:Haber Kaynağı

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