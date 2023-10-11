11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Yedikule&Ayvansaray Bahçe'de Kutlandı

Yedikule&Ayvansaray Bahçe, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde anneleri ve kızlarını ağırladı. Quiling Atölyesi (kağıt kıvırma sanatı) ile dolu dolu geçen bir günün ardından, katılımcılar hem eğlendiler hem de öğrendiler.

Anne ve kızlar, kağıt kıvırma sanatının inceliklerini keşfederken aynı zamanda bu anlamlı günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadılar.