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100. Yıl Dönümü Kutlamaları: Kartal Meydanı Atatürk Anıtı Çelenk Sunma Töreni

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100. Yıl Dönümü Kutlamaları: Kartal Meydanı Atatürk Anıtı Çelenk Sunma Töreni
Bu yıl, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü için yapılan özel kutlamalar kapsamında, Kartal Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda anlamlı bir çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Bu yıl, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü için yapılan özel kutlamalar kapsamında, Kartal Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda anlamlı bir çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Katılan Önemli İsimler ve Kurumlar

Kartal'da gerçekleşen bu özel etkinlikte; Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Garnizon Komutanı Dr. Mühendis Albay Cihat Eryiğit, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel başta olmak üzere birçok ilçe başkanı, sivil toplum kuruluşları, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler hazır bulundu.

Törenin İçeriği ve Anlamı

Atatürk Anıtı'na ardı ardına çelenklerin sunulmasıyla başlayan bu özel kutlama, tüm katılımcıların saygı duruşunda bulunmalarıyla devam etti. Törenin zirvesinde ise tüm katılımcılar, gururla İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi.

Hatıra Anı

Törenin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, törene katılan tüm misafirlerle anıtın önünde hatıra fotoğrafı çekme fırsatını yakaladı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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