10 MEYDAN 10 ÜCRETSİZ KONSER

Farklı tarzdan değerli sanatçıları İstanbullularla bir araya getiren ücretsiz konser serisi yeni sezonunu açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından düzenlenen İstanbul Kavuştayı konser serisi, 22 Eylül'de Zeytinburnu Meydanı’ndaki Simge konseriyle başlıyor. İstanbul'un 10 farklı ilçesinde düzenlenecek konserlerin serisi kapsamında LVBEL C5, Güneş, Göksel, Ersay Üner, Kaan Tangöze, Perdenin Ardındakiler, Adamlar, Ozbi ve Bedük de hayranlarıyla buluşuyor.

Kartal'dan Esenyurt'a, Bağcılar'dan Sultanbeyli'ye kadar meydanları açık hava sahnesine dönüştürecek konserler 20.30 başlayacak. İstanbullular, birbirinden değerli isimleri dinlemenin keyfini çıkaracak.

İstanbul Kavuştayı Konser Takvimi:

22 Eylül Perşembe, Saat: 20.30 – Simge | Zeytinburnu Meydanı

23 Eylül Cuma, Saat: 20.30 – LVBEL C5 | Bağcılar Meydanı

24 Eylül Cumartesi, Saat: 20.30 – Güneş | Esenler Meydanı

25 Eylül Pazar, Saat: 20.30 – Göksel | Silivri Müjdat Gürsu Stadı Otoparkı

29 Eylül Perşembe, Saat: 20.30 – Ersay Üner | Kartal Meydanı

30 Eylül Cuma, Saat: 20.30 – Kaan Tangöze | Küçükçekmece - Fevzi Çakmak Meydanı

2 Ekim Pazar, Saat: 20.30 – Perdenin Ardındakiler | Çekmeköy Meydanı

7 Ekim Cuma, Saat: 20.30 – Adamlar | Ümraniye Meydanı

8 Ekim Cumartesi, Saat: 20.30 – Ozbi | Sultanbeyli Meydanı