10 MEYDAN 10 ÜCRETSİZ KONSER
Şehrin meydanlarını müzikle dolduran ‘İstanbul Kavuştayı’ geri dönüyor. Göksel’den Kaan Tangöze’ye, Simge’den Bedük’e toplam ücretsiz 10 konser, İstanbulluları müziğin ritminde buluşturuyor.
Farklı tarzdan değerli sanatçıları İstanbullularla bir araya getiren ücretsiz konser serisi yeni sezonunu açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından düzenlenen İstanbul Kavuştayı konser serisi, 22 Eylül'de Zeytinburnu Meydanı’ndaki Simge konseriyle başlıyor. İstanbul'un 10 farklı ilçesinde düzenlenecek konserlerin serisi kapsamında LVBEL C5, Güneş, Göksel, Ersay Üner, Kaan Tangöze, Perdenin Ardındakiler, Adamlar, Ozbi ve Bedük de hayranlarıyla buluşuyor.
Kartal'dan Esenyurt'a, Bağcılar'dan Sultanbeyli'ye kadar meydanları açık hava sahnesine dönüştürecek konserler 20.30 başlayacak. İstanbullular, birbirinden değerli isimleri dinlemenin keyfini çıkaracak.
İstanbul Kavuştayı Konser Takvimi:
22 Eylül Perşembe, Saat: 20.30 – Simge | Zeytinburnu Meydanı
23 Eylül Cuma, Saat: 20.30 – LVBEL C5 | Bağcılar Meydanı
24 Eylül Cumartesi, Saat: 20.30 – Güneş | Esenler Meydanı
25 Eylül Pazar, Saat: 20.30 – Göksel | Silivri Müjdat Gürsu Stadı Otoparkı
29 Eylül Perşembe, Saat: 20.30 – Ersay Üner | Kartal Meydanı
30 Eylül Cuma, Saat: 20.30 – Kaan Tangöze | Küçükçekmece - Fevzi Çakmak Meydanı
2 Ekim Pazar, Saat: 20.30 – Perdenin Ardındakiler | Çekmeköy Meydanı
7 Ekim Cuma, Saat: 20.30 – Adamlar | Ümraniye Meydanı
8 Ekim Cumartesi, Saat: 20.30 – Ozbi | Sultanbeyli Meydanı
|İmsak
|05:16
|Güneş
|06:42
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:13
|Yatsı
|20:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1