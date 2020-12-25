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10. Fotoğraf Yarışması’nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle bu yıl 10’uncusu düzenlenen "Zeytinburnu 10. Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.

10. Fotoğraf Yarışması’nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Zeytinburnu Belediyesi’nin 10 yıldır düzenlediği ve Zeytinburnu’nu ‘en iyi anlatan’ fotoğraf karelerinin kıyasıya mücadele ettiği geleneksel ‘Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen "Zeytinburnu 10. Fotoğraf Yarışması"nda finale kalan eserler için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde toplamda 48 bin 500 TL’lik para ödülü dağıtıldı.

ÖDÜL ALAN FOTOĞRAFLAR SERGİLENİYOR

Seçici Kurulu’nda ünlü foto muhabiri Coşkun Aral'ın yanı sıra Nazan Tuna, Süleyman Gündüz, Murat Gür ve Mustafa Yılmaz’ın jürilik yaptığı yarışmada; Erdem Kaya "Berber" isimli fotoğrafıyla birinci olurken, Adem Türkel "Bisiklet Tamiri" isimli fotoğrafıyla ikinci, Şebnem Coşkun ise, "Piknik" isimli fotoğrafıyla üçüncü oldu. 10. Fotoğraf Yarışmasında; birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise, 3 bin 500 TL para ödülü verildi. Yarışmada ilk üçe girenlerin yanı sıra Ahmet Öner 2 bin 500 lira değerindeki Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü'ne, Ali Haydar Olcayto, Emrah Yıldız, Hasan Uçar, Mine Ertuğrul ve Reyhan Türk ise 1.500 TL değerindeki Mansiyon Ödülü'ne layık görüldüler. Ayrıca ‘Sergilemeye Değer Görülen Fotoğraflar’ kategorisindeki 30 eser sahibine de 750 TL’lik mansiyon ödülü dağıtıldı. Dereceye giren tüm fotoğraflar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen bir sergi ile 15 Ocak'a kadar görülebilecek.

“ZEYTİNBURNU’NUN TARİHİNE IŞIK TUTACAK FOTOĞRAFLAR”

Ödül törenin ardından serginin açılışını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 10 yıldır aralıksız devam eden Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması’na gösterilen destek ve ilgiden dolayı teşekkür etti. Ödül alan tüm eserlerin Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen bir sergiyle görülebileceğini kaydeden Başkan Arısoy; "Burada Zeytinburnu'nun yaşayan tüm yüzünü görmeniz mümkün. Ayrıca 10 yıldır kazanan tüm eserleri bir fotoğraf kataloğu haline getiriyoruz. Bu eserlere gelecek yıllarda bakıldığında büyük bir arşiv niteliğinde olacağını düşünüyorum." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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