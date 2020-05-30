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STANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 01.06.2020 00:01 - 01.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., 305., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESCİDİ SELAM, ZAFER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2488317) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2488317)
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İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2081., 2082., 2085., 2152., 2154., 2155., 2156., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., B, D, I, ORHAN GAZİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2489324) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489324)
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İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 01.06.2020 19:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MENEKŞELER, MUSTAFA KEMAL, MİNE, SAKIZ, SELVİLER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, YILDIZLAR, YONCA sk / HABİBLER mah 2718., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2488581) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2488581)
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İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2271., 2272., 2272/1., 2274. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2489729) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489729)
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde1 Haziran 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:52