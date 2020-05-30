1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

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İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 327., 328., 329., 330., 332., 333. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2481368) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2481368)
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İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, GÜNER, HAZAR, YEŞİLTEPE sk / CENNET mah HÜRRİYET sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 2.UĞUR, 3.BARBAROS, EMRE, HAZAR, KEMALPAŞA, KILIÇ ALİ, ONUR, PİRİ REİS, ULUS, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2482089) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2482089)
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İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.BÜLENT, 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 1.MENDERES, 2006., 4.KARTAL, TURAN SEÇKİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2487822) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2487822)
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İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 01.06.2020 05:00 - 01.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.AKIN, 1.DİKMEN, 1.UFUK, 1.ÖMRÜM, 2.BARIŞ, 3.AŞIK VEYSEL, BAYIR, BILDIRCIN, DAĞLI, KEMAL, SOSYAL, SÜLEYMAN EFENDİ, UZAY, İSTİKLAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489179) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489179)
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İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 01.06.2020 05:00 - 01.06.2020 09:00 saatleri arasında, KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GAZİ, 1309., 1310., EKŞİ, KARACAOĞLU, KAYALI, MAGOSA, MASLAK ÇEŞME, OĞUZHAN, TARAKÇIOĞLU, YAŞARDOĞU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489181) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489181)
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde1 Haziran 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:51