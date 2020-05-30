Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın survivor corona korona
Acil durum hastaneleri ülkemizin yüz akı olacaklardır
Acil durum hastaneleri ülkemizin yüz...
Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdir
Acil durum hastanelerimiz Türkiye için...
Kurumlar vergisi beyannamesi için yarın son gün
Kurumlar vergisi beyannamesi için yarın...
Pazartesi iş yerine döneceklere 'ortak alan kullanımı' uyarısı
Pazartesi iş yerine döneceklere 'ortak...
'Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı' belgeseli izleyiciyle buluşuyor
'Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı'...

1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde1 Haziran 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu

1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anahtar Kelimeler:
1 HAZİRANKağıthaneElektrikKesintiBEDAŞCK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.