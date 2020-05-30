1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

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STANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DUTLUK, ERKILIÇ, ERLER, TOPEL, YENİ, ZAMİR sk / ÇELİKTEPE mah ALTIN, ARAYÖN, ASLI, ASMALI, ATİLLA, AYBEY, CEYHAN, DUTLUK, DİVAN, EFLAK, ELÇİ, ESTERGON, GENÇ OSMAN, GEYİK, KALYON, KANCA, KIYIBOYU, KOCA SİNAN, KOCA SİNAN ÇIKMAZI, KÖPRÜLÜ, NAMIK KEMAL, RIFATPAŞA, SADIK, SADRAZAM, SUR, YEDİVEREN, YENİYOL, YENİÇAĞ, ZADE, ÇALDIRAN, ÇANAKÇI, ÇEMENZAR, ÖZLEM, ÖZVER, ÖZYURT, ÜÇOKLAR, İNCE, İNCİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2486386) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2486386)
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İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 17:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKYOL, AKÇİL, AYABAKAN, BABACAN, BEGONYA, BUDAK, BUYRU, DERE, ERGUVAN, GALATA DERESİ, KAMBER, MİNA, NARTANESİ, ORKİDE, PAPATYA, REYHAN, YEŞİLCE, YEŞİLÇAY, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / HARMANTEPE mah DERE, DERE ÇIKMAZI, GÜNEŞLİ, MERCAN, YEŞİLCE, İSTEK sk / TELSİZLER mah BALÇIK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, KUMRU, PAPATYA, PORTAKAL, YEŞİLCE, YONCALI, ÖNDER, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / MECİDİYEKÖY mah KİRAZ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2486387) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2486387)
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İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKDEMİR, AKMAN, ALAYBEY, AĞRI, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELZEM, ESKİ BEŞİKTAŞ, KAFİYE, NARLI, NURTAÇ, SELMA, TESTİ, ÇAYIR, ÇIKRIK sk / MERKEZ mah TOPKARA sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2488546) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2488546)
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İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah LADİN, LEMAN, ZEMZEM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2488535) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2488535)
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İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah LADİN, LEMAN, ZEMZEM sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2488541) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2488541)
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İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BURAK, OSMANGAZİ, SEFER sk / ORTABAYIR mah AKDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489894) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489894)
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İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DİLAVER, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, KARAMAN, NAR, OSMANGAZİ, SENA, SERDAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489892) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489892)
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İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah SEYİR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489895) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2489895)
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde1 Haziran 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:49