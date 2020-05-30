STANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- YILDIZTABYA mah AKGÜN, BERCESTE, BEYZA, CAN, DİVRİĞİ, GÜLER, KARANFİL, KÖŞEGEN, PINAR, SULTAN, SÜZER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487265) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
(2487265)
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde1 Haziran 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu
30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:48
STANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- YILDIZTABYA mah AKGÜN, BERCESTE, BEYZA, CAN, DİVRİĞİ, GÜLER, KARANFİL, KÖŞEGEN, PINAR, SULTAN, SÜZER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487265) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.